Courtois is weer Rode Duivel, maar heeft wat uit te leggen: 'Heb fouten gemaakt'

"De vorige technisch directeur, oud-voetballer Franky Vercauteren, heeft nog van alles geprobeerd om de boel glad te strijken", vervolgt Vandenbempt. "Maar dat is niet gelukt. Dan te bedenken dat het Vercauteren was die Courtois als 17-jarig jochie bij Genk de kans had gegeven. Destijds verkoos hij Courtois boven Koen Casteels.

Juist die Casteels gooide vorige week nog wat olie op het vuur. "Casteels verving Courtois onder de lat bij het zo teleurstellend verlopen EK in Duitsland en was de beste bij de Rode Duivels. Toen duidelijk werd dat Courtois zou terugkeren, heeft Casteels meteen het einde van zijn interlandloopbaan aangekondigd. En in de pers meldde hij dat er nog heel veel Rode Duivels zijn die problemen hebben met Courtois."

Uitgesproken

Het eerste wat Courtois na zijn terugkeer bij de nationale ploeg deed, was in gesprek gaan met de spelers en staf. "Er is veel halve informatie of zelfs foute informatie geweest, die de spelers in de pers hebben gelezen", aldus Courtois. "Ik wilde gewoon kunnen uitleggen hoe, wat en waarom. En de spelers hebben vragen kunnen stellen. Ik kan nu beter begrijpen waarom sommige spelers het moeilijk vonden en teleurgesteld waren. Dat is nu uitgesproken."