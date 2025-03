Oom Paquetá zou geld verdiend hebben aan gele kaarten neef, Romário wil onderzoek

Voormalig voetballer Romário (59) wil dat Braziliaanse aanklagers en de politie een onderzoek gaan instellen naar de oom van West Ham-voetballer Lucas Paquetá. De oom, Bruno Tolentino, zou geld hebben verdiend aan gele kaarten die Paquetá heeft gepakt.

Paquetá werd vorig jaar door de Engelse voetbalbond FA aangeklaagd omdat hij de 'gokmarkt wilde beïnvloeden' door vier keer met opzet een gele kaart te ontvangen. Volgens de aanklacht ging het om wedstrijden in de Premier League tussen november 2022 en augustus 2023.

Parlementaire commissie

Voormalig PSV-aanvaller Romário, tegenwoordig senator in het Braziliaanse Hogerhuis, is de man achter een rapport van een parlementaire commissie naar gokpatronen in het voetbal.

In dat rapport staat dat Paquetá's oom op een lijst staat van verdachte gokkers. Hij zou niet alleen geld hebben verdiend aan Paquetá, maar ook aan de Braziliaanse voetballer Luiz Henrique, die destijds bij Real Betis speelde.