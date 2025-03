Vijf personen aangeklaagd in onderzoek naar Huawei-omkoping in Europarlement

In Brussel zijn vier mensen aangehouden die worden verdacht van omkoping door het Chinese bedrijf Huawei. Een vijfde persoon is onder voorwaarden vrijgelaten. Het Belgische Openbaar Ministerie vermoedt dat de telecomgigant sinds 2021 medewerkers van het Europees Parlement beloonde in ruil voor het verdedigen van de belangen van het bedrijf.

De vier personen worden verdacht van corruptie en lidmaatschap van een criminele organisatie. Binnen het lopende onderzoek voerde de politie vorige week donderdag huiszoekingen uit. Ook gisteren vonden huiszoekingen plaats in kantoren van het Europees Parlement in Brussel, die vorige week al werden verzegeld.

Na de doorzoekingen hebben lokale autoriteiten vier arrestatiebevelen uitgevaardigd. De vier aangehouden verdachten blijven in elk geval nog een maand in voorlopige hechtenis.

Volgens Belgische media zou een van de verdachten als pr-directeur van het Huawei-kantoor in de EU relaties met het Europees Parlement hebben onderhouden. De verdachte zou tien jaar lang medewerker van twee Italiaanse EU-parlementsleden zijn geweest. Het OM heeft dit niet bevestigd.

Extravagante cadeaus

Vrijdag werd al bekend dat lobbyisten van Huawei niet meer welkom zijn in de gebouwen van de Europese Unie in Brussel en Straatsburg. Het lobbywerk van de telecomgigant zou al een tijdje centraal staan in het federale onderzoek.

Ongeveer vijftien (voormalige) Europarlementariërs zouden van het bedrijf voetbaltickets, reizen naar China, luxe diners en mogelijk contant geld hebben gekregen. De politici zouden in ruil voor de cadeaus zijn aangespoord om Huawei toegang te laten houden tot de Europese markt, na zware sancties tegen het bedrijf in de VS.

Naar eigen zeggen hanteert Huawei een zerotolerancebeleid wat betreft corruptie. Het bedrijf zegt dat het de beschuldigingen serieus neemt.