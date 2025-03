Rechtbank roept kabinet op om wachttijd voor tbs-behandeling te verkorten

De wachttijden in de tbs moeten "met de hoogste prioriteit" worden teruggebracht. Die oproep doet de rechtbank Midden-Nederland aan staatssecretaris Coenradie van Justitie en Veiligheid in een uitspraak. Daarin verlengt de rechtbank de tbs-maatregelen van een man.

De rechtbank meldt dat de desbetreffende man in maart 2023 is veroordeeld voor moord en poging tot doodslag. Hij kreeg tbs met dwangverpleging opgelegd, maar er is op dit moment geen plek bij een kliniek die gespecialiseerd is in zijn problematiek. Daarom zit de man noodgedwongen onbehandeld in de gevangenis te wachten tot er een plek vrijkomt.

De rechtbank bepaalde dat de man in detentie moet blijven, ook al is er geen behandelplek beschikbaar. "Als de tbs nu zou worden beëindigd, zou de man vrijkomen en dat zou tot onverantwoorde veiligheidsrisico's in de samenleving leiden", staat in de uitspraak.

Meerdere voorbeelden

De rechtbank ziet deze problematiek steeds vaker. Vorige week zette een rechter nog een straf om van een andere veroordeelde, van tbs met voorwaarden naar tbs met dwangverpleging. De veroordeelde in kwestie zou anders op vrije voeten komen zonder enige behandeling te hebben gehad. Maar ook hij zal moeten wachten in een cel totdat er plek is bij een geschikte tbs-kliniek.

De Staat werd vandaag in een vergelijkbare zaak voor de rechter gedaagd in Den Haag. De aanspanner is veroordeeld tot een gevangenisstraf én tbs met dwangverpleging, maar hij heeft zijn detentie al uitgezeten. Omdat er een groot tekort is aan plekken krijgen bepaalde tbs'ers voorrang, maar deze man valt niet in een voorrangscategorie.

Ondertussen wachtte hij al meer dan twee jaar op een plek in een kliniek en zit hij tot die tijd in de gevangenis. De rechtbank in Den Haag stelde dat de Staat alleen nog maar twee andere tbs'ers voorrang mag geven. Daarna moet er voor deze man een plek worden gevonden.

Niet aan de strafrechter

Volgens de rechtbank Midden-Nederland is het "voor de effectiviteit en geloofwaardigheid van het tbs-systeem belangrijk dat tbs'ers daadwerkelijk en zonder lange wachttijden in een kliniek worden behandeld". Daarbij is het niet aan de rechter om de wachttijden in de tbs op te lossen, aldus de rechtbank. Die voelt zich wel "verantwoordelijk (...) om deze problematiek onder de aandacht te brengen", staat in het nieuwsbericht.

Momenteel zijn ongeveer 210 tot tbs veroordeelde personen in afwachting van hun behandeling. In 2018 waren dat er nog 43 zogeheten passanten.