OM eist celstraffen tegen berucht hondenfokkersduo uit Eersel

Als het aan het Openbaar Ministerie ligt, moet de beruchte hondenfokker uit Eersel 20 maanden de cel in. Tegen zijn ex-vriendin is vijftien maanden celstraf geëist. Het Brabantse koppel heeft zich volgens het OM schuldig gemaakt aan het verwaarlozen van honderden dieren.

De fokkerij van de 69-jarige Jan P. kwam al vaker in opspraak. In 2022 publiceerde dierenactiegroep House of Animals beelden waaruit bleek dat de twee verdachten ruim 500 honden in erbarmelijke omstandigheden hielden.

Vervuilde hokken

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voerde sindsdien meerdere controles uit. Uiteindelijk nam de NVWA alle honden af van de fokkers. Ze zaten in te kleine, vervuilde hokken. Ook kregen ze geen schoon drinkwater. Veel dieren waren vaak ziek en gestrest.

In 2023 moest de fokker op last van de rechter zijn bedrijf sluiten omdat de hondenfokkerij in strijd was met het lokale bestemmingsplan. P. trok zich daar niets van aan en de gemeente legde verschillende boetes op.

In maart 2024 troffen inspecteurs van de NVWA opnieuw honderden dieren aan bij de fokkerij. Het ging om onder meer ezels, pony's en konijnen. Dat was de druppel: de fokkerij werd op last van de NVWA gesloten.

Schuldbewust

Vandaag zei de officier van justitie dat aan alle kanten is geprobeerd het bedrijf bij te sturen, maar dat P. en en diens ex-vriendin Stephanie D. (50) niet wilden luisteren. Hij neemt het de twee kwalijk dat er grote kosten moesten worden gemaakt om de ingenomen honden elders op te vangen.

Jan P. ontkende alle aantijgingen. Hij zei dat zijn bedrijf "pico bello in orde" was, maar dat controleurs van de NVWA "iets anders opschreven", citeert Omroep Brabant hem.

Stephanie D. erkende veel problemen wel, maar zegt dat die deels werden veroorzaakt door het groeiende aantal honden als gevolg van de stokkende verkoop na alle media-aandacht. Omdat zij schuldbewuster is, eist het OM tegen haar een lagere straf.

Zoogdieren

Van de 20 maanden celstraf die zijn geëist tegen P. zijn er 10 voorwaardelijk. Dat geldt ook voor D., die als het aan het OM ligt 15 maanden naar de gevangenis moet.

Het OM wil daarnaast dat de twee nooit meer dieren mogen houden. En het bedrijf van P. zou een boete van 60.000 euro moeten betalen. "Honden zijn zoogdieren", aldus het OM. "Ze ervaren pijn op dezelfde manier als wij."

De rechter doet op 8 april uitspraak.