Helft omwonenden van chemiebedrijf bij Antwerpen heeft te veel pfas in bloed

Opvallend is dat de waardes van pfos, een stof die behoort tot de pfas-familie, bij omwonenden was gedaald. Volgens het ministerie is dat onder andere het gevolg van voorzorgsmaatregelen, het feit dat de fabriek is gestopt met pfas-productie en natuurlijk verloop.

Kritiek van omwonenden

De Vlaamse omroep VRT meldt dat sommige omwonenden kritiek hebben geuit op de resultaten van het onderzoek. Ze vertrouwen de uitkomsten niet. De verschillen in pfos-waardes bij beide onderzoeken zouden te groot zijn.

Bij het huidige onderzoek werd er alleen gekeken naar de meetbare waardes van zogenoemde lineaire pfas, een molecuulstructuur, maar niet naar vertakte pfas. Hiervoor is gekozen omdat vertakte pfas een grote foutmarge heeft, zegt het ministerie van Volksgezondheid.

Geen eieren en grondwater

Hoewel veel deelnemers te veel pfas in hun bloed hebben, is het onduidelijk wat de gezondheidsrisico's voor bewoners van Zwijndrecht zijn. Sommige deelnemers met hoge concentraties meldden vaker schildklier- en leverproblemen, terwijl anderen juist minder last hadden van klachten zoals infecties, astma en nierproblemen.

Het ministerie wil nu vervolgonderzoek doen, waarbij medische dossiers van huisartsen in de regio worden vergeleken. Ze raden omwonenden aan hun blootstelling aan pfas te blijven beperken door geen eieren uit de regio te eten en geen grondwater te gebruiken.