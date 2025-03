Ambassade waarschuwt Nederlanders in Spanje voor storm Laurence

De Nederlandse ambassade in Madrid waarschuwt Nederlanders in het land voor hevige regenbuien en overstromingen door storm Laurence. Tot donderdag gelden waarschuwingen voor zware regen en harde wind in verschillende delen van het land. Dat meldt de Spaanse weerdienst Aemet.

Nederlanders in het land moeten lokale nieuwskanalen in de gaten houden en aanwijzingen van de lokale overheid opvolgen, adviseert de ambassade.

De waarschuwingen gelden de komende dagen voor verschillende plekken in het land, van Galicië tot Andalusië. Daarnaast kan het flink regenen en waaien op de Canarische Eilanden, met name op La Palma.

Op sommige plekken treden rivieren buiten hun oevers, wat leidt tot overstromingen. In de provincies Málaga en Córdoba zijn vandaag en gisteren meer dan 400 huishoudens geëvacueerd vanwege het stijgende waterpeil in de rivieren. Dat meldt de Spaanse krant El País.

Slachtoffers

In de stad Constantina, ten noorden van Sevilla, is een vrouw om het leven gekomen. Haar lichaam werd gevonden in de buurt van haar gekantelde auto nabij de rivier. Haar man wordt nog vermist. Verder wordt in Córdoba een 70-jarige fietser vermist.

Meerdere wegen en spoorlijnen zijn afgesloten. Op de A7 bij Murcia sloeg een passagiersbus over de kop, meldt El País. Er raakten minstens zestien mensen gewond. In Águilas in de regio Murcia werden negen personen gered nadat zij bekneld raakten in hun voertuig.

Sinds begin deze maand kampt Spanje met hevige regenval. Er gold code oranje en in Valencia werden scholen gesloten.