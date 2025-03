Arsenal verliest van Real Madrid in kwartfinales Champions League, Lyon wint bij Bayern

Arsenal heeft de eerste kwartfinale in de Champions League verloren. De ploeg van de Nederlandse trainster Renée Slegers ging in Spanje met 2-0 onderuit bij Real Madrid. Volgende week woensdag is de return in het Emirates-stadion.

Bij Arsenal stond niet Oranje-international Daphne van Domselaar onder de lat, maar de Oostenrijkse Manuela Zinsberger. De 25-jarige Van Domselaar kampt met een hersenschudding die ze opliep tijdens een bekerduel. Victoria Pelova, hersteld van een kruisbandblessure, bleef op de bank.

In het Alfredo di Stéfano-stadion had Zinsberger niet veel te doen, maar ze had in de 22ste minuut geen antwoord op een geplaatst schot van Linda Caicedo. De aanvalster profiteerde van een inschattingsfout van Leah Williamson en was direct trefzeker uit de eerste kans van de thuisploeg.

De bezoekers uit Londen waren niet bij machte om het Madrid lastig te maken, tot frustratie langs de zijlijn van Slegers. De 36-jarige Brabantse kreeg in januari te horen dat ze na een succesvolle periode als interim-coach mag aanblijven als hoofdtrainster van de club.

Risicovolle tackle

Arsenal ging in de tweede helft aanvallender voetballen, maar stuitte meermaals op de defensie van Real. Zo ook in de 68ste minuut, toen Maria Mendez met een risicovolle tackle op de rand van de zestien een fraaie steekpass van Alessia Russo onschadelijk maakte.