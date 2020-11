Duitse voetbalbond neemt tot 4 december de tijd voor evaluatie positie Löw

Tijdens de vergadering in december wordt niet alleen de 6-0 nederlaag geanalyseerd, maar ook de resultaten van de laatste twee jaar. Op het WK van 2018 werden de Duitsers voor het eerst in de historie al in de poulefase uitgeschakeld. In de Nations League vorig seizoen werd Duitsland laatste in een poule met in de poule met Nederland en Frankrijk. Dit jaar werd die Mannschaft tweede achter Spanje.

Aanleiding is de 6-0 oorwassing van vorige week tegen Spanje. "Door nu de tijd te nemen is er voor de bondscoach de nodige tijd en afstand om de nederlaag te verwerken. Sportief om de oorzaken van de nederlaag te achterhalen en persoonlijk om met de teleurstelling om te gaan", aldus de bond op zijn website.

Na de historische nederlaag kwam er een golf van kritiek op gang. In mei 1931 verloor Duitsland voor het laatst met dergelijke cijfers.

Franz Beckenbauer schreef in zijn column in Bild dat 'de hele wereld ons uitlacht'. Volgens het icoon ontbeert het de ploeg aan leiderschap in het veld en pleit dan ook voor een terugkeer van Thomas Müller, van wie in 2018 afscheid werd genomen. Volgens Beckenbauer, erevoorzitter van Bayern München, zou Löw wel aan moeten blijven.

Löw had na de nederlaag geen verklaring voor het debacle. "We waren op de goede weg, maar we zijn kennelijk nog niet op het niveau dat we dachten en hoopten. We zijn nu ver teruggeworpen in onze ontwikkeling en we zullen gezamenlijk moeten terugvechten. Dit is echt een enorme teleurstelling en die zullen we eerst moeten verwerken."

Correspondent Wouter Zwart nam vorige week de Duitse media door na de nederlaag tegen Spanje.