Sinner na dopingschorsing actief in Hamburg; werkt toe naar Roland Garros

Tennisser Jannik Sinner komt in actie op het ATP-toernooi in Hamburg, dat van 17 tot en met 24 mei gehouden wordt. Hier wil de nummer één van de wereld een stap zetten in zijn voorbereiding richting Roland Garros.

Sinner kampt op dit moment nog met een dopingschorsing vanwege de verboden stof clostebol die in zijn lichaam werd aangetroffen bij meerdere tests. Aanvankelijk leek het met een sisser af te lopen, want hij werd in eerste instantie vrijgesproken. Maar door een beroep van dopingautoriteit WADA moest de 23-jarige Italiaan alsnog plaatsnemen op de strafbank.

Eerder al in Rome?

De kans is groot dat Sinner een week voor het toernooi in Duitsland al zijn rentree maakt in eigen land tijdens het ATP-toernooi van Rome. Dat is mogelijk, omdat hij vanaf 5 mei weer wedstrijden mag gaan spelen.

Sinner won begin dit jaar nog de Australian Open. Kort daarna zou hij gaan deelnemen aan het ABN Amro Open in Rotterdam, maar vanwege vermoeidheid zegde Sinner af.