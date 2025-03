Oud-wereldkampioen Elmont nieuwe directeur topsport van de judobond

Elmont was zelf actief op Olympische Spelen van Londen, Peking en Athene. In 2005 werd hij in Caïro wereldkampioen in de klasse tot 81 kilogram. Ook heeft hij een bronzen WK-medaille (2007), vier EK-medailles en elf nationale titels veroverd.

In 2015 stopte hij op 34-jarige leeftijd door een blessure. Vervolgens was hij onder andere werkzaam als psycholoog en performance coach bij Ajax.

Voorzitter Thomas van Gestel laat in een persbericht weten: "Met Guillaume halen we iemand in huis die niet alleen een ontzettend grote staat van dienst in het judo heeft, maar ook buiten de mat ruimschoots zijn sporen verdiend heeft. Hij kent de tatami als geen ander, maar neemt ook ervaring mee uit andere sporten en bezit een gezonde dosis innovatief vermogen."