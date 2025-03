Waarschuwing voor gebruik namaakpijnstiller, één dode gevallen

De IGJ meldt dat de neptabletten bijna niet van echt kunnen worden onderscheiden. "Ze worden aangeboden via onofficiële websites en sociale media als de pijnstiller oxycodon, zien er ook zo uit en zijn vaak verpakt in de originele blisterverpakking", schrijft de inspectie.

Grote kans op overdosering

Uit onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut is gebleken dat in de pillen die in de Amsterdamse woning lagen een hoge hoeveelheid nitazenen zat. Nitazenen zijn vele malen sterker dan oxycodon en zijn volgens de IGJ vaak al actief bij minder dan een milligram. "Dat maakt het risico op een overdosering groot en dat is levensgevaarlijk."

De pillen die bij de man in Amsterdam waren gevonden, hadden hetzelfde formaat als oxycodon-pillen van 80 milligram. De recherche doet onderzoek naar de dood van de man. In het onderzoek wordt ook gekeken naar de herkomst van de pillen.

Iedereen met informatie over de dood van de man of de handel in de levensgevaarlijke pillen wordt verzocht om contact op te nemen.