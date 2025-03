Veel minder natuurbranden in nat 2024

Afgelopen jaar moest de brandweer 170 keer in actie komen voor een natuurbrand. Dat is veel minder vaak dan het jaar daarvoor, meldt het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV): toen ging het nog om 314 branden.

Het veel lagere aantal natuurbranden is een vrij logisch gevolg van het zeer natte jaar dat we in Nederland achter de rug hebben. In 2024 viel gemiddeld 986 millimeter neerslag, bijna 200 millimeter meer dan normaal.

Na een van de natste lentes ooit en ook een natte julimaand, was augustus een uitschieter wat betreft warmte en droogte. In die maand waren dan ook de meeste natuurbranden. Het vaakst ontstonden die aan het eind van de middag, in de zomer de warmste uren van de dag.

Droger en heter

Van de 170 geregistreerde branden waren er 16 akkerbranden en 66 branden op militair terrein. De brandweer werd 41 keer ten onrechte opgeroepen voor een natuurbrand, bijvoorbeeld omdat er snoeiafval werd verbrand.

Pas sinds kort wordt het aantal natuurbranden in Nederland weer precies bijgehouden; in de jaren 90 werd daarmee gestopt. Er is wel onderzoek gedaan naar de tussenliggende periode. Zo waren er 3667 natuurbranden tussen 2017 en 2022. Vooral in de zeer hete en droge jaren 2018 en 2022 kwamen ze vaak voor.

Omdat droge en hete periodes steeds vaker zullen voorkomen, is de trend nog steeds dat het risico op natuurbranden groter wordt. In het voorbije natte jaar hebben planten en bomen extra kunnen groeien, stelt het NIPV. Mocht er nu een droge en hete periode aanbreken en die vegetatie gaat dood, dan is er ook meer brandbaar materiaal.