Zieke surfers, dode vissen en mysterieus schuim aan Australische kust

Op Waitpinga Beach in het zuiden van Australië zijn tientallen dode zeedieren samen met een mysterieus schuim aangespoeld. Ook zijn tientallen surfers ziek geworden. Ze hebben last van hoestbuien, keelpijn en wazig zicht.

De Environment Protection Authority South Australia (EPA) meldt aan de Australische publieke omroep dat een extreme toename aan algen in het water zorgt voor de problemen. "Dit wordt veroorzaakt door de lange, warme periode met mooi weer, weinig wind en laag water. Dat creëert de juiste omstandigheden voor algenbloei", zegt hoofdwetenschapper marine biologie bij EPA Sam Gaylard. Algen zijn slecht voor het zeeleven en mensen die het water ingaan.

Ongewone omvang

In deze tijd van het jaar komt algenbloei wel vaker voor, aldus Gaylard, maar de huidige omvang is zeer ongewoon. Het schuim strekt zich uit over honderden meters langs het strand. "De golven zijn sinds zondag toegenomen en daardoor breken de algen af, waardoor er schuim ontstaat", aldus Gaylard.

De mogelijkheid bestaat dat de algen zich verder verspreiden over de kust, maar een verandering in het weer kan ook de algenbloei beëindigen.