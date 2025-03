VN en bemiddelaar Egypte veroordelen aanval Israël scherp

Een woordvoerder van de Amerikaanse president Trump zei dat Israël de VS vooraf had geïnformeerd over de aanvallen en dat de VS die steunt.

In een interview met nieuwszender Fox News zegt woordvoerder Karoline Leavitt dat "Hamas, de Houthi's en iedereen die Israël en de VS willen terroriseren een prijs moeten betalen". Ze waarschuwt: "De hel zal losbreken."

Volgens Leavitt moeten "alle terroristen in het Midden-Oosten en door Iran gesteunde organisaties president Trump serieus nemen".

Hulporganisaties veroordelen aanvallen

Verschillende hulporganisaties veroordelen de aanvallen. Het Rode Kruis ziet dat de collega's van de Palestijnse Rode Halve maan opnieuw af en aan rijden om gewonden te helpen. De hulporganisatie noemt het een nieuw humanitair dieptepunt met alleen maar verliezers.

"Het staakt-het-vuren heeft de afgelopen weken zoveel levens gered, nu staan de levens van 2 miljoen mensen op het spel", zegt Harm Goossens, directeur van het Rode Kruis, in een verklaring. Het Rode Kruis wijst erop dat er op dit moment in Gaza een gebrek is aan voedsel, drinkwater en medische apparatuur.

Unicef noemt de aanvallen een "dramatische escalatie van het geweld". De kinderrechtenorganisatie van de Verenigde Naties zegt dat de levens van kinderen en gezinnen in Gaza opnieuw ernstig op het spel staan.

Unicef roept alle strijdende partijen dringend op het staakt-het-vuren te respecteren. "Als het staakt-het-vuren nu stopt, geven we de kinderen van Gaza willens en wetens op."