18/3 in Nieuwsuur: Nieuw Israëlisch offensief in Gaza • Telefoontje Trump en Poetin • Nederland beter beschermen tegen spionage

Nieuw Israëlisch offensief in Gaza

Het Israëlische leger heeft opnieuw zware aanvallen uitgevoerd in de gehele Gazastrook. De aanvallen vormen de grootste schending van het staakt-het-vuren sinds het twee maanden geleden is ingegaan. Het Gazaanse ministerie van Gezondheid meldt dat er meer dan 300 doden zijn gevallen.

De Israëlische regering zegt dat de aanvallen een reactie zijn omdat Hamas weigert meer gijzelaars vrij te latens. "Israël gaat vanaf nu met toenemende militaire kracht tegen Hamas optreden", staat in een verklaring van de regering. De Amerikaanse regering steunt de acties van Israël. Hamas waarschuwt dat de nieuwe aanvallen gevolgen gaan hebben voor de gijzelaars. Hoe nu verder? Is de kans op een tweede fase van het bestand nu verkeken? En wat is de rol van de Amerikanen?