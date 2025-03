Depay met speciaal gevoel terug bij Oranje: 'Snap dat ik niet werd opgeroepen'

Memphis Depay heeft er alle begrip voor dat hij na het EK voetbal niet meer werd opgeroepen voor Oranje. Hij is blij om nu wel weer deel uit te maken van de selectie van bondscoach Ronald Koeman, voor de duels met Spanje deze week in de kwartfinale van de Nations League.

"Ik snapte wel dat ik niet werd opgeroepen, want na het EK heb ik een tijdje niks gedaan", vertelt Depay op een zonnig trainingsveld in Zeist. "Het is wel heel erg speciaal. Ik ben blij dat ik de mogelijkheid krijg om dit te bereiken. Ik weet dat als ik mijn best doe, er hier een plek voor mij moet zijn. Mooi, want ik ben een tijd weggeweest."

Na zijn vertrek bij Atlético Madrid zat Depay even zonder club en daarna koos hij voor een Braziliaans avontuur bij Corinthians. Weg uit het Europese topvoetbal, maar langzaam speelde hij zich weer in de kijker van Koeman. In februari ging de bondscoach samen met technisch directeur Nigel de Jong naar Brazilië om de aanvaller te zien spelen en om te praten.

Voetballen in Brazilië

Depay is nog altijd blij met zijn keuze om in de relatief onbekende Braziliaanse competitie te gaan voetballen.

"Ik ben daar echt vanwege het voetbal naartoe gegaan en heb er ook over gesproken met de bondscoach. Het is speciaal om daar te voetballen. Compleet anders. Mensen beleven het voetbal er anders. Dat had ik bijvoorbeeld tijdens het WK in Brazilië van 2014 al kort meegemaakt, maar nu ik er woon zie ik het elke dag."