Wiersma vraagt Raad van State naar ondergrens stikstofuitstoot te kijken

Minister Wiersma wil weten hoe de Raad van State over haar voorstel denkt om de ondergrens voor de uitstoot van stikstof te verhogen. Met een nieuwe ondergrens van 1 mol per hectare per jaar wil ze zorgen dat minder boeren een natuurvergunning nodig hebben voor hun bedrijf. Het voorstel kwam weken geleden al naar buiten, maar staat nu officieel op papier.

Wiersma wil de grens om stikstof uit te stoten verhogen om het de boeren - maar ook andere bedrijven en bijvoorbeeld bouwprojecten - gemakkelijker te maken. Tot nu toe ligt de rekenkundige ondergrens op 0,005 mol stikstof per hectare per jaar uitstoot. Dat is zo "extreem laag", dat er bijna altijd een vergunning nodig is om stikstof in de natuur te mogen uitstoten.

De minister van Landbouw en Natuur wil de ondergrens optrekken naar 1 mol per hectare per jaar. Dat is volgens haar een wetenschappelijk onderbouwd hoeveelheid; alle uitstoot daaronder is niet goed meer te meten.

Wetenschappelijke onderbouwing

In de Tweede Kamer klonk een paar weken geleden kritiek op het plan, dat de BBB-minister via De Telegraaf naar buiten bracht, en met name op de wetenschappelijke onderbouwing waar ze het over heeft. Wetenschappers zijn namelijk verdeeld over de nieuwe 'rekenkundige ondergrens'. Er zijn ook deskundigen die twijfelen of dit de methode is. Want als veel bedrijven zonder vergunning kleine hoeveelheden stikstof mogen uitstoten, kunnen al die kleine beetjes bij elkaar ervoor zorgen dat het stikstofprobleem in Nederland alleen maar groter wordt.

Wiersma vraagt de Raad van State eerst om "voorlichting" over haar voorstel en niet om een zwaarwegend advies. Ze wil "een juridische toets vooraf, om de onderbouwing nog robuuster te maken". Ze denkt dat de onafhankelijke adviseur van het kabinet een week of tien nodig zal hebben om te reageren

De echte juridische toets zal plaatsvinden in een rechtszaak, waarin de hoogste bestuursrechter, een andere tak van de Raad van State, moet bepalen of de hogere grens juridisch toelaatbaar is.