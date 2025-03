Koning bespreekt mensenrechten bij bezoek Kenia: 'Blij dat er ruimte voor is'

Koninklijk Huis-verslaggever Josephine Trehy:

"Gelijk bij de eerste persverklaring van de koning werd de mensenrechtenkwestie aangekaart. Uiteindelijk was niet de vraag of dat aan de orde zou komen, maar wel hoe en wanneer.

Het had bijvoorbeeld ook achter de schermen gekund of meer in een-op-eengesprekken door de ministers die ook zijn meegereisd. Daar is dus niet voor gekozen, hij heeft het benoemd in die toespraak. Daarin kun je echt wel zien dat er geluisterd wordt naar de kritiek vanuit de Keniaanse samenleving.

Er wordt altijd goed nagedacht hoe zo'n verklaring eruit gaat zien. Die wordt opgesteld door de tekstschrijvers rond de koning, de ambassade in Kenia en het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het moet niet neerbuigend overkomen, dat zal niet in goede aarde vallen en zo wil je zo'n staatsbezoek ook niet beginnen.

De koning kaart het aan op een voorzichtige manier. Het waren geen harde woorden, maar het is wel wat dat het wordt genoemd. Ter vergelijking: Ruto had het in zijn speech vooral over de andere dingen die er gepland staan in het programma de komende dagen. Over de onrust en de protesten zei hij niets."