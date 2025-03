Japanse turnlegende en zesvoudig olympisch kampioen Nakayama overleden

De Japanse turnlegende Akinori Nakayama is op 82-jarige leeftijd overleden. Hij veroverde zes gouden medailles op de Olympische Spelen, waaronder vier in Mexico-Stad in 1968.

De zevenvoudig wereldkampioen overleed aan de gevolgen van kanker.

Bij de Spelen in Mexico was hij de beste op de ringen, brug en rekstok. Ook veroverde hij met Japan goud in de landenwedstrijd.

Techniek vernoemd

Vier jaar later in München was er voor Nakayama opnieuw teamgoud en de titel op de ringen. Op dat laatste onderdeel is een techniek naar hem vernoemd, die nog altijd wordt uitgevoerd.