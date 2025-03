Lange files door brandende vrachtwagen met papierrollen op A73

Op de A73 is iets voor de Maasbrug, ten zuiden van Nijmegen, een vrachtwagen in brand gevlogen. De weg is tussen Cuijk en de brug in beide richtingen afgesloten, wat leidt tot flinke vertraging. Volgens de ANWB staat het verkeer in de omgeving stil.

Volgens de veiligheidsregio komt bij de brand veel rook vrij. De vrachtwagen was geladen met papierrollen. Het verkeer wordt omgeleid via Oss en Eindhoven over de A50, de A2 en de A67.

Volgens Omroep Brabant zit het op de A16 van Breda naar Rotterdam ook niet mee voor het verkeer. Bij de Drechttunnel zijn twee rijstroken dicht vanwege wegwerkzaamheden. Dat leidt vanochtend tot files en vertraging.

Ook op de A2 bij Eindhoven waren problemen. Daar was de snelweg bij knooppunt Batadorp afgesloten na een ongeluk waar drie auto's bij betrokken waren. Dit leidde tot een kilometerslange file vanaf Nederweert. Het verkeer werd via parallelbaan, de randweg N2, omgeleid. Weggebruikers moesten hier rekening houden met een half uur vertraging. Inmiddels is de weg weer vrijgegeven.