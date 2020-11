Kabinet gaat transparantie eisen bij financiering moskeeën

Burgemeesters en het Openbaar Ministerie krijgen het recht op inzage in alle donaties van buiten de Europese Unie en de Europese Economische Ruimte. Het is de bedoeling dat zij zo beter kunnen controleren of er sprake is van onwenselijke beïnvloeding van bijvoorbeeld moskeeën.

Het is het antwoord van het kabinet op de uitkomst van het parlementaire onderzoek naar ongewenste beïnvloeding van moskeeën en moskeescholen door financiers uit onvrije landen die hun politiek-religieuze invloed in Nederland willen laten gelden.

De onderzoekscommissie concludeerde bijvoorbeeld dat geldschieters uit de Golfstaten fundamentalistische boodschappen proberen te verspreiden die de kernwaarden van onze samenleving afwijzen.

De Raad van State, die de wetgeving van het kabinet juridisch heeft beoordeeld, erkent dit gevaar, zegt minister Dekker voor Rechtsbescherming. De samenleving is gebaseerd op vrijheid en gelijkheid, en daar passen deze krachten niet bij, zegt hij.

Dekker: "Buitenlands geld dat is bedoeld om organisaties te faciliteren of onder druk te zetten om hier aan te zetten tot haat, discriminatie of antidemocratische gedachten, hoort hier niet thuis. Organisaties die open staan voor dit soort donaties mogen daar niet zomaar mee wegkomen."

Economisch delict

Een organisatie die niet meewerkt maakt zich schuldig aan een economisch delict. Dwarsliggende bestuurders kunnen een bestuursverbod krijgen van maximaal 5 jaar. Ook kunnen de burgemeester en het OM een dwangsom (laten) opleggen.

Eerder is een wetsvoorstel aangenomen door de Tweede Kamer dat het makkelijker maakt om antidemocratische organisaties te verbieden als zij de samenleving ernstig bedreigen of de rechtsorde omver willen werpen.