Wekdienst 18/3: Staatsbezoek Kenia van start • Trump belt met Poetin

Goedemorgen! Het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima gaat van start in de hoofdstad Nairobi. De Tweede Kamer debatteert met minister-president Schoof over de EU-top eind deze week. Het zal onder andere gaan over het plan voor de herbewapening van Europa.

Eerst het weer: na een koude start is het vanmiddag volop zonnig. Er waait een matige oostenwind en de maximumtemperaturen liggen tussen 8 graden op de Wadden en 12 graden in het zuiden van Limburg.