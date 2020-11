UvA-onderzoekers: online beïnvloeding is effectief voor stemkeuze

Politieke advertenties op Facebook - NOS

Op maat gemaakte boodschappen van bijvoorbeeld politieke partijen die inspelen op je persoonlijkheid, kunnen effect hebben. Dat is de belangrijkste uitkomst van jarenlang onderzoek van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Die zogenoemde politieke microtargeting gaat waarschijnlijk ook bij de Tweede Kamerverkiezingen van volgend jaar voor het eerst een rol spelen, verwachten campagnedeskundigen. De wetenschappers van de UvA zijn er met behulp van twee experimenten achter gekomen dat mensen een bepaalde kant op gestuurd kunnen worden als ze een politiek getinte advertentie op sociale media lezen. Zwevende kiezer "Het is niet zo dat je een VVD'er op GroenLinks kunt laten stemmen", zegt onderzoeker Tom Dobber. Maar een zwevende rechtse kiezer naar de VVD lokken lijkt wel tot de mogelijkheden te behoren. De onderzoekers hebben dat ontdekt door hun proefpersonen een bericht te laten schrijven op een zelfgemaakt sociaal medium dat op Facebook lijkt. Met een programmaatje konden ze deze teksten analyseren en zo achter de persoonlijkheidstypen van mensen komen. "Er zijn bepaalde woorden die sterk gekoppeld zijn aan extraverte mensen en andere woorden die horen bij introverte mensen", zegt Dobber. "Het algoritme weet dat en deelt die mensen vervolgens in groepen in." De literatuur wijst uit dat introverte mensen gevoeliger zijn voor boodschappen met angst als ondertoon, legt Dobber uit. Extraverte mensen reageren juist sterker op enthousiaste berichten.

In een van de experimenten werd een nep-advertentie gemaakt voor de VVD, met twee verschillende boodschappen voor de verschillende persoonlijkheidstypen. Het enthousiaste bericht: "De veiligheid in ons land is beter dan ooit. Stem VVD en we zullen ervoor zorgen dat je volledig beschermd wordt." Het tweede bericht had een totaal andere toon: "De veiligheid in ons land is in het geding. Stem VVD, want onze veiligheid staat meer dan ooit op het spel." Extraverte mensen reageerden beter op het eerste bericht, introverte proefpersonen voelden zich meer aangesproken door de tweede oproep.

Dobber vond de resultaten van zijn eigen onderzoek opvallend. "In communicatiewetenschap vind je vrij zwakke effecten, maar dit effect was wat sterker dan we gewend zijn", zegt hij. Teksten die je op sociale media achterlaat kunnen dus worden gebruikt om een inschatting te maken van je persoonlijkheid, en die inschatting kan worden gebruikt om je te manipuleren. "Daar schrokken we behoorlijk van."

Cambridge Analytica Er zijn overigens nog geen aanwijzingen dat dat soort dingen gebeuren. Bij eerdere verkiezingen viel de mate van microtargeting nog mee, al bleek uit onderzoek van de NOS dat bijvoorbeeld de VVD zich bij de gemeenteraadsverkiezingen tot tennisliefhebbers richtte. In het buitenland zijn er wel al campagnes geweest, zoals in het Verenigd Koninkrijk voor de brexit en in de VS bij de verkiezingen in 2016, die inspeelden op psychologische kenmerken. Dat veroorzaakte veel ophef, ook omdat het bedrijf Cambridge Analytica voor die campagnes data bleek te verzamelen zonder toestemming van gebruikers. Dat soort praktijken is in Nederland nog niet waargenomen, zegt Justin Koornneef, partner bij campagnebureau BKB. "Daar heb ik nog nooit wat van gehoord of gezien."

Quote Ik denk niet dat Nederlandse partijen zo ver gaan als Cambridge Analytica Justin Koornneef, campagnebureau BKB