Wiebes bij commissie: 'ik hoorde niets van buikpijn over te strenge kindertoeslag-wet'

De VVD'er Frans Weekers was als staatssecretaris van 2010-2014 verantwoordelijk voor de Belastingdienst, dus ook tijdens de zogeheten Bulgarenfraude. Daarbij vroegen Bulgaren via valse inschrijvingen op grote schaal toeslagen aan. In de nasleep kwam uit de Tweede Kamer en de samenleving de roep om een betere fraudebestrijding voor misbruik van toeslagen.

Een van de Belastingdienstambtenaren zei vorige week dat Weekers destijds in een "emotioneel" gesprek met medewerkers van de dienst Toeslagen duidelijk maakte dat "alles op alles" moest worden gezet om herhaling te voorkomen.

Een andere topambtenaar verklaarde vorige week dat Weekers uiteindelijk twijfels had over de harde aanpak van de 'toeslagenouders'. "Hij schreef 'ja' in de marge van mijn notitie daarover." Toch ging de Belastingdienst door met de 'alles-of-niets aanpak', waardoor ouders die niets (of bijna niets) verkeerd hadden gedaan soms tienduizenden euro's moesten terugbetalen.