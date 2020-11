Asscher: ik wist niet dat er onder kinderopvangtoeslag zo veel leed zat

Wiebes verwijt zichzelf dat hij niet goed heeft gezien wat er precies aan de hand was. In 2016 kreeg hij argwaan over wat de gevolgen waren voor ouders van het terugvorderen van toeslagen. Hij liet ambtenaren langskomen en kreeg allerlei details over vooral de werkwijze van de directie van de kinderopvang De Parel. Door de gesprekken verdween zijn argwaan weer. "Dat was zo'n stuitende stroom van slechteriken. Het was wel heel veel slechtigheid van ouders."

De politicus vindt dat hij de problemen van kinderopvang-ouders vooral zag als een van de tientallen punten in een lange lijst van problemen door de toeslagenwet. "Het is zo'n lange rij, het is moeilijk om daar niet ontgoocheld of verontwaardigd van te worden."

Wiebes voelt zich "zeer zwaar medeverantwoordelijk" voor wat er is gebeurd. De slechte wetgeving is een lont die een gigantische bom heeft doen afgaan. "Ik heb het niet gezien."