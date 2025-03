IOC wil boksen op programma voor Olympische Spelen 2028

Van der Vorst: 'Een prachtige stap'

"Dit is ontzettend mooi nieuws voor ons. Donderdag horen we in Griekenland bij de stemming definitief of we welkom zijn, dus de ontlading laat nog even op zich wachten, maar dit is al een prachtige stap."

"In de afgelopen 2,5 jaar hebben we bestuurlijke topsport bedreven om de organisatie op te richten en direct te professionaliseren. Het was altijd ons doel om het boksen op de Olympische Spelen te houden. En dat we er zo dichtbij zijn, voelt al heel goed."