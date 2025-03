Rwanda verbreekt diplomatieke banden met België

Rwanda verbreekt de diplomatieke banden met België. Alle Belgische diplomaten moeten binnen 48 uur het land verlaten. België heeft als reactie Rwandese diplomaten tot persona non grata verklaard.

Rwanda verwijt België onder meer dat ze "doorlopend zijn ondermijnd". Het Afrikaanse land noemt daarbij nadrukkelijk het huidige conflict met Congo. "België heeft nu duidelijk partij gekozen in een regionaal conflict en blijft zich systematisch tegen Rwanda keren."

Rwanda en Congo staan op Congolees grondgebied tegenover elkaar in een strijd om grondstoffen. Rwanda steunt daarin de M23-rebellen die oprukken in het oosten van het land. Het Afrikaanse land zegt dat België "met leugens en manipulatie een vijandige houding tegenover Rwanda creëert, om zo Rwanda en de regio te destabiliseren".

'Disproportionele stap'

De Belgische minister van Buitenlandse Zaken Maxime Prévot zegt dat hij betreurt dat Rwanda de banden verbreekt. Hij spreekt over een disproportionele stap die laat zien dat "als we het oneens zijn met Rwanda, zij er de voorkeur aan geven niet in dialoog te treden".

Rwanda verwijt België al langer dat het partij kiest in het oosten van Congo. Vorige maand besliste Rwanda al om de ontwikkelingssamenwerking met België op te schorten. Vandaag keurde de EU een sanctiepakket goed naar aanleiding van het conflict.

Rwanda behoorde, net als Congo, in de vorige eeuw tot het Belgische koloniale rijk. Vanaf 1962 is het onafhankelijk.