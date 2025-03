De Dag: Reservisten, de parttimers van Defensie

Terwijl Defensie worstelt met personeelstekorten, moeten reservisten een steeds grotere rol gaan spelen. Gaat dat lukken en wat kan de reservist bijdragen? In deze aflevering spreken we met Peter Wijninga, defensiespecialist bij het Haags Centrum voor Strategische Studies, over de haalbaarheid van de groeiplannen van Defensie. Daarnaast delen reservisten Koen Dolron (27) en Leroy Fisscher (28) hun persoonlijke ervaringen: waarom kozen zij voor dit pad, hoe combineren ze het met hun burgerbaan en wat verwachten zij van de toekomst?

