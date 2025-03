Belgische actrice Emilie Dequenne ('Close', 'Rosetta') overleden

Na haar debuut ontwikkelde Dequenne zich tot een bekende naam in de Franstalige arthouse-filmwereld. In Cannes kreeg ze in 2012 een acteerprijs voor haar rol in À perdre la raison van de Belgische regisseur Joachim Lafosse. Die dramafilm, vrij gebaseerd op de geruchtmakende kindermoordzaak rondom moeder Geneviève Lhermitte, won ook de Belgische filmprijs Magritte voor beste film.

Recentelijk speelde Dequenne in het coming-of-agedrama Close (2022) van de Gentse regisseur Lukas Dhont, waarvoor ze bekroond werd met een Magritte voor Beste Bijrol. De film won in Cannes de Grand Prix, na de Gouden Palm de belangrijkste prijs van het festival. De film kreeg ook een Oscarnominatie voor Beste Buitenlandse Film.

In 2023 maakte de actrice bekend dat bij haar een tumor was gevonden in haar bijnierschors, een zeldzame vorm van kanker. Ze moest daardoor het acteren opgeven.

Een van haar laatste posts op sociale media plaatste ze begin vorige maand op Wereldkankerdag, vanuit het ziekenhuis in het Franse Villejuif, nabij Parijs, waar ze gisteren overleed. Ze schreef daarin "Alle liefde voor iedereen die, net als ik, tegen zijn wil moet strijden. Zorg goed voor jezelf."