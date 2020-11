Eerste resultaten Oxford-vaccin: effectiviteit kan oplopen tot 90 procent

Het coronavaccin dat de universiteit van Oxford met de farmaceut AstraZeneca ontwikkelt, biedt een zeer effectieve bescherming, zeggen de onderzoekers. Volgens de eerste tussentijdse resultaten kan de effectiviteit van het vaccin oplopen tot 90 procent, is bekendgemaakt in een persbericht van AstraZeneca.

Hoe effectief het vaccin is, hangt af van de dosering. Proefpersonen die eerst een halve dosis toegediend kregen en daarna een hele, bleken beter beschermd dan mensen die twee keer de volledige dosis kregen. Bij de eerste groep was de effectiviteit volgens de onderzoekers 90 procent, bij de tweede 62 procent. Beide groepen waren groot genoeg voor een betrouwbare conclusie, zegt AstraZeneca.

De effectiviteit is lager dan die van andere ontwikkelaars als Pfizer en Moderna, die allebei succespercentages van 95 claimen. Voor het vaccin van Oxford/AstraZeneca geldt echter dat het goedkoper is en bovendien makkelijker te vervoeren en te bewaren. Zo kan het zeker zes maanden in de koelkast worden bewaard, zonder het te hoeven invriezen.

De Europese Unie heeft zo'n 300 miljoen doseringen gekocht van het Oxford-vaccin.

'Geen ernstige bijwerkingen'

Hoofdonderzoeker Andrew Pollard van Oxford is blij met de resultaten. "Dit laat zien dat we een effectief vaccin hebben dat veel levens zal redden", zei hij op een online persconferentie van de ontwikkelaars. Hij noemde het een vaccin "voor de hele wereld".

Pollard wees er bovendien op dat het onderzoek geen ernstige bijwerkingen aan het licht heeft gebracht. Bij dit fase-3-onderzoek is het vaccin op ruim 23.000 mensen in het Verenigd Koninkrijk en Brazilië getest.

Het feit dat de effectiviteit hoger lijkt te zijn bij mensen die eerst een halve dosering krijgen, noemde Pollard "intrigerend". De precieze oorzaak daarvan wordt verder onderzocht. Het kan een voordeel zijn, doordat er wereldwijd meer mensen gevaccineerd kunnen worden als er per persoon minder doses nodig zijn.

Het is volgens de onderzoekers nog te vroeg om met zekerheid te zeggen hoelang het vaccin mensen beschermt tegen covid-19, maar Pollard zei goede hoop te hebben op zeker een jaar immuniteit.

Vergunning

De ontwikkelaars zijn naar eigen zeggen druk bezig met de vergunningsaanvragen bij de instanties die de vaccins moeten goedkeuren. Het is de bedoeling dat nog voor het einde van dit jaar wereldwijd 200 miljoen doses beschikbaar zijn. In het eerste kwartaal van 2021 moeten er opnieuw 700 miljoen doses zijn en in heel 2021 drie miljard.

De EU heeft opties genomen op zes verschillende vaccins, onder meer dus op het Oxford-vaccin en de vaccins van Pfizer en Moderna. Hieronder zie je hoeveel miljoen doseringen er bij goede resultaten beschikbaar zijn voor Nederland: