Eerste resultaten Oxford-vaccin: 60 tot 90 procent effectief

Het coronavaccin dat de universiteit van Oxford met de farmaceut AstraZeneca ontwikkelt, biedt een zeer effectieve bescherming, zegt AstraZeneca in een persbericht. Volgens de eerste tussentijdse resultaten varieert de bescherming tegen het virus tussen de 60 en 90 procent. De Europese Unie heeft zo'n 300 miljoen doseringen gekocht van het Oxford-vaccin.

Hoe effectief het vaccin is, hangt af van de dosering. Proefpersonen die eerst een halve dosis toegediend kregen en daarna een hele, bleken beter beschermd dan mensen die twee keer de volledige dosis kregen. Gemiddeld komt de effectiviteit van beide groepen volgens AstraZeneca uit op 70 procent.

De effectiviteit is lager dan die van andere ontwikkelaars als Pfizer en Moderna, die allebei succespercentages van 95 claimen. Voor het vaccin van Oxford/AstraZeneca geldt echter dat het goedkoper is en bovendien makkelijker te bewaren. Zo kan het zeker zes maanden in de koelkast worden bewaard, zonder het te hoeven invriezen.

Blij

Hoofdonderzoeker Andrew Pollard is blij met de resultaten. "Dit laat zien dat we een effectief vaccin hebben dat veel levens zal redden", zegt hij. Pollard wijst er bovendien op dat het onderzoek geen ernstige bijwerkingen aan het licht heeft gebracht. Bij dit fase-3-onderzoek is het vaccin op ruim 23.000 mensen in het Verenigd Koninkrijk en Brazilië getest.

Ook de Britse premier Johnson reageert verheugd. Zijn regering heeft 100 miljoen doses van het Oxford-vaccin besteld. Johnson spreekt van "een fantastisch resultaat".

De EU heeft opties genomen op zes verschillende vaccins, onder meer dus op het Oxford-vaccin en de vaccins van Pfizer en Moderna. Hieronder zie je hoeveel miljoen doseringen er bij goede resultaten beschikbaar zijn voor Nederland: