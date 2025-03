Trump en Poetin spreken elkaar morgen: 'Over grondgebied en energiecentrales'

Het wordt het tweede telefoongesprek tussen de twee sinds Trumps aantreden in januari. Vorige maand spraken ze elkaar voor het eerst.

Kerncentrale Zaporizja

Volgens Trump gaan de gesprekken morgen ook over energiecentrales. "Dat is ook een belangrijke kwestie. Maar veel is al besproken, met beide zijden, Oekraïne en Rusland. Daar hebben we het al over gehad, over het verdelen van bepaalde zaken."

Rusland houdt in de regio Zaporizja sinds maart 2022 een grote kerncentrale bezet, de grootste van Europa. Die ligt vlak bij de frontlinie, waardoor de vrees bestaat dat de centrale direct te maken krijgt met de gevechten. De centrale levert al 2,5 jaar geen elektriciteit meer.

Trumps onderhandelaar Steve Witkoff sprak vorige week in Moskou met Poetin. Hij benadrukte dat Oekraïne sterk afhankelijk is van de kerncentrale in Zaporizja. "Dat moet opgelost worden."

Het Kremlin kreeg ook de vraag of er morgen over energiecentrales wordt gesproken. De woordvoerder wilde daar niets over kwijt.