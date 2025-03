Duitsland belooft extra steun voor Syrië, in aanloop naar donorconferentie

Duitsland belooft nog eens 300 miljoen euro aan steun voor Syrië. Het geld is bedoeld voor de VN en hulporganisaties die daarmee het voedselprogramma, gezondheidsdiensten en noodopvang zullen regelen in het land.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Baerbock maakte de bijdrage in Brussel bekend voorafgaand aan de donorconferentie voor Syrië. Het is de negende keer sinds 2017 dat de conferentie gehouden wordt. Voor het eerst zal er ook een formele vertegenwoordiging van de Syrische regering aanwezig zijn.

De conferentie wordt georganiseerd door de EU, maar ook verschillende Arabische landen en vertegenwoordigers van de VN zullen aanwezig zijn. Er wordt gesproken over het organiseren van noodhulp voor Syrië en hoe de macht in het land verdeeld moet worden. Baerbock benadrukte voor aanvang van de conferentie dat Europa achter de inwoners van Syrië staat en dat ze voor een vreedzaam Syrië is. Eind vorig jaar doneerde Duitsland ook al tientallen miljoenen euro's.

Legitiem

Namens Syrië zal de minister van Buitenlandse Zaken aanwezig zijn. De Syrische vertegenwoordigers zullen vooral proberen te laten zien dat ze legitiem zijn en dat de huidige regering de spanningen tussen de verschillende bevolkingsgroepen onder controle heeft.

Syrië gaat nog altijd gebukt onder strenge economische sancties vanuit het Westen, wat de wederopbouw bemoeilijkt. Later vandaag zullen de EU-ministers van Buitenlandse Zaken afzonderlijk spreken over het eventueel versoepelen van sancties om de nieuwe autoriteiten aan te moedigen.

Geweld in Syrië

De bijeenkomst komt op een opvallend moment. Nadat de groepering HTS in december vorig jaar de macht greep door de regering van president Assad ten val te brengen, bleef het enige tijd rustig in het land. Tot begin deze maand, toen er in het noordwesten hevige gevechten losbraken tussen de nieuwe Syrische machthebbers en aanhangers van de verdreven president Assad. Daarbij kwamen meer dan duizend mensen om het leven.

Het geweld ontstond toen aanhangers van Assad zeker vijf militairen van HTS had vermoord. Bij wraakacties werden burgers van de alawitische minderheid aangevallen, vermoord en verdreven. De gevluchte oud-president Assad behoort ook tot die minderheid. Huizen en auto's werden in brand gestoken. Duizenden mensen sloegen op de vlucht voor de moordpartijen.

EU-buitenlandchef Kallas noemt de recente gewelddadigheden in Syrië "zeer zorgwekkend". "Het laat zien dat de hoop in Syrië echt aan een zijden draadje hangt." Ze wil meer actie om de situatie in Syrië te verbeteren.

Kallas noemt het wel positief dat de nieuwe regering onafhankelijk onderzoek laat doen naar het geweld. Ook prijst ze de nieuwe voorlopige grondwet in het land. Ze benadrukt daarbij dat alle groepen en vrouwen in Syrië gelijke rechten moeten hebben.

Onrust Syrisch/Libanese grens

Naast het geweld in het noordwesten is het ook onrustig aan de grens tussen Syrië en Libanon. Syrische staatsmedia schrijven dat na confrontaties met Hezbollah drie Syrische militairen zijn ontvoerd en gedood. Hezbollah ontkent elke betrokkenheid.

Vorige maand waren er ook al dagenlang gevechten tussen het Syrische leger en gewapende groeperingen aan de Libanese kant van de grens. Het Libanese leger is in groten getale aanwezig in de grensregio. Zij hebben met het leger van Syrië gesproken om de spanningen te verminderen.

Een verslaggever van Al-Arabiya en zijn team in Syrië overleefden maar net een mortieraanval, vermoedelijk afgeschoten door Hezbollah in Libanon: