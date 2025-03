Dumfries haakt af voor Spanje-tweeluik, Baas en Wieffer opgeroepen

Persconferenties Koeman en Nations League bij de NOS

De Nations League-duels tussen Nederland en Spanje zijn live te zien op NPO 3, NOS.nl, in de mobiele app en in tv-app NOS Live. De thuiswedstrijd is donderdag en begint om 20.45 uur. De uitwedstrijd begint zondag op dezelfde tijd.

In aanloop naar het eerste duel geeft bondscoach Ronald Koeman twee persconferenties, die zijn allebei live te zien op NOS.nl, in de mobiele app en in tv-app NOS Live. De eerste is vandaag om 16.30 uur en de tweede woensdag om 14.00 uur.

De wedstrijden zijn ook live te volgen in NOS Langs de Lijn op NPO Radio 1. Verder is er een liveblog op NOS.nl en in de app. Bovendien is de wedstrijd met audiodescriptie te volgen via NPO 1 Extra.