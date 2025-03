Scanauto Noordwijk geeft onterecht parkeerboetes, duizenden mensen geld terug

De scanauto's van de gemeente Noordwijk hebben onterecht duizenden parkeerovertredingen gesignaleerd. Dit heeft geleid tot een hoog aantal parkeerboetes, waarvan een groot deel succesvol werd aangevochten. De gemeente Noordwijk gaat onderzoek doen.

Sinds vorig jaar maakt de kustgemeente volledig gebruik van scanauto's. Daar zitten camera's in die nummerborden registeren om te controleren of er betaald is.

In totaal werden in 2024 zo'n 41.000 parkeerboetes opgelegd door deze auto's. Het blijkt geen vlekkeloos systeem: 7100 bezwaarmakers kregen gelijk en bij hen wordt de boete kwijtgescholden.

In totaal werd 9700 keer bezwaar gemaakt, een stuk meer dan in andere jaren. Ter vergelijking: in 2023, toen de scanauto een paar maanden dienst deed bij wijze van een proef, werden bijna 11.000 boetes uitgedeeld waarvan de helft door een scanauto. Destijds kwamen zo'n 2700 bezwaren binnen, waarvan 1912 gegrond werden geacht.

Parkeerapp

Vooral mensen die ondanks gebruik van een parkeerapp een boete op de mat zagen vallen, kregen vaak gelijk. De scanauto had dan vaak niet het juiste nummerbord te pakken, schrijft Omroep West. 2500 bezwaarmakers hoefden de boete niet te betalen na het laten zien van de bankafschriften.

Maar ook autoverhuurbedrijven kregen vaak onterecht een geldstraf. Daarnaast deelde een scanauto soms onterecht boetes uit terwijl er sprake was van laden en lossen, of omdat een parkeermeter niet werkte.

Het veel hogere aantal bezwaren is "zorgwekkend", zegt raadslid Mariette Alkemade (VVD). "We vinden het van groot belang dat wij als kustdorp klantvriendelijk blijven."

'Menselijke maat voorop'

De gemeente Noordwijk gaat onderzoek doen naar hoe het kan dat de scanauto er vaak naast zit. Alkemade wil daarnaast via een motie regelen dat "de menselijke maat" voorop blijft staan. Ook wil ze zien of het proces rondom naheffingsaanslagen wordt verbeterd.

Op steeds meer plekken in Nederland rijden scanauto's. Ze nemen parkeerwachten veel werk uit handen. Met een auto kunnen zo'n 1200 kentekens per uur gecontroleerd worden.

Dat betekent ook dat de boetes en daarmee inkomsten voor gemeenten de afgelopen jaren explosief zijn gestegen.