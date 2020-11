'Helft vrachtwagenchauffeurs houdt te weinig rust'

Volgens Van Rijssel ontstaat de druk op de rijtijden vooral doordat de tarieven voor transport onder druk staan. "Het transport is in Nederland gewoon veel te goedkoop. De concurrentie is enorm. Dat zet druk op de planning en uiteindelijk zijn de chauffeurs daar de dupe van. En eigenlijk wij allemaal, want het gaat ook om verkeersveiligheid."

Een ander probleem dat wordt genoemd zijn onnodige wachttijden bij klanten. Ruim een derde geeft dat als reden voor het schenden van de rusttijden. Volgens de vakbond zijn dat dezelfde klanten die zelf wel veeleisend zijn en met strakke tijdblokken werken voor het ophalen en afleveren van ladingen. Iets minder dan een derde komt in de problemen door files.

Dat concluderen vakbond CNV en tv-programma De Monitor in een gezamenlijke enquête onder ruim 1800 vrachtwagenchauffeurs. Van degenen die zich niet aan de voorschriften houden, zegt bijna de helft dat dit komt doordat ze onder druk staan door een te strakke planning.

Te weinig controle

Protocollen voor het goed inbouwen en volgen van rust en rijtijden zijn er nog niet in de cao, zegt Aschwin Cannoo in het NPO Radio 1 Journaal. Hij is zelf vrachtwagenchauffeur en voorzitter van de Stichting Chauffeursnieuws, dat aan het onderzoek van De Monitor heeft meegewerkt.

"De baas zit op kantoor jouw dagindeling te maken en die zorgt dat zijn rendement zo hoog mogelijk is. En dat komt ook door de marges, dus de baas moet ook wel ergens."

Cannoo ziet ook dat de capaciteit bij de inspectie Leefomgeving en Transport te laag is. "Ze hebben 20 mensen op de weg zitten over heel Nederland. Dat betekent dat ze zo'n tweeduizend vierkante kilometer beslaan. En een controle kost wel 1,5 uur per vrachtwagen."

De inspectie zal er 150 man bijkrijgen, maar daarmee is het probleem niet opgelost denkt hij. "Een heel groot deel gaat niet naar het transport. En het duurt 18 maanden voordat een inspecteur is opgeleid. Dus op zijn vroegst kan dat in 2022 zijn."