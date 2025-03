Partner gearresteerd van vrouw die in brand werd gestoken in Duitsland

De Duitse politie heeft de partner gearresteerd van de vrouw die gisteren in brand werd gestoken in een tram in de stad Gera. De man meldde zich vanochtend iets voor 09.00 uur bij het politiebureau van de Oost-Duitse plaats.

De vrouw werd gisteren overgoten met een vloeistof en daarna in brand gezet. Medepassagiers drukten op de noodknop, waarna de tram tot stilstand kwam. De dader sloeg op de vlucht.

De bestuurder van de tram probeerde het vuur uit te krijgen met een brandblusser. De 46-jarige vrouw werd met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

De politie zei gisteren ook al dat de dader vermoedelijk de echtgenoot van de vrouw was, een 46-jarige man van Georgische afkomst. Om de man de vinden, werd er een foto van hem verspreid.