Wereldkampioen Koolhof wil nu schitteren op de Spelen: 'Zeker een doelstelling'

"Er zijn al gesprekken geweest met Rojer. De insteek is inderdaad om samen naar de Spelen te gaan", aldus de 31-jarige Koolhof zondagavond op de radio in Langs de Lijn.

Koolhof wil daar een duo vormen met Jean-Julien Rojer, die man die hij opvolgde als Nederlandse wereldkampioen in het dubbelspel. Rojer pakte de titel in 2015. Jacco Eltingh en Paul Haarhuis waren de eersten. Zij wonnen in 1993 en 1998.

Met de officieuze wereldtitel van de ATP Finals op zak, heeft dubbelspecialist Wesley Koolhof nu al zin in het tennisjaar 2021. "Ik heb nog nooit een Olympische Spelen meegemaakt, dat is zeker een doelstelling."

Koolhofs vaste partner komend tennisjaar is de Pool Lukasz Kubot, maar bij de Spelen in Tokio mogen alleen landgenoten samen spelen. In het gemengd dubbelspel zou Koolhof een koppel kunnen vormen met Kiki Bertens of specialiste Demi Schuurs.

De Spelen in Tokio zijn mogelijk ook de reden dat de partner waarmee Koolhof de Finals won - de Kroaat Nikola Mektic - vorige week opeens besloot om in 2021 toch met iemand anders te spelen: zijn landgenoot Mate Pavic.

"Ik heb geen wraakgevoelens, maar ik denk dat hij zich nu wel even achter de oren krabt", zegt Koolhof over de keuze van Mektic om de samenwerking te beëindigen. "Deze titel is het grootste van het grootste, een grotere titel kan je niet winnen in een jaar."

Bij de Finals komen de beste acht koppels van het jaar tegen elkaar uit. Koolhof en Mektic stonden in de finale van de US Open en in de halve finales van Roland Garros en waren al vroeg zeker van deelname aan het eindejaarstoernooi.

Toch een drankje met Mektic

Koolhof en Mektic hadden afgesproken om ook in 2021 een duo te vormen, maar daar kwam de Kroaat vlak voor de Finals dus op terug. "Ik heb het zo professioneel mogelijk opgevat. Het is een grootse prestatie, dus we drinken er samen wel eentje. Even goede vrienden."

In de videocarrousel hieronder zijn de WK-titels van Jacco Eltingh, Paul Haarhuis en Jean-Julien Rojer terug te zien, maar ook een documentaire van Mart Smeets uit 1998 over Eltingh en Haarhuis.