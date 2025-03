Zorgen voor Spelen na wisselvallig WK shorttrack? 'Valpartijen maskeren hoe goed we waren'

Een jaar voor de Spelen is dat slecht nieuws. Dezelfde enkel zette Van 't Wout eerder langdurig buitenspel.

'Er is niets gebroken'

"Het lijkt met een sisser af te lopen", stelt Kerstholt na een eerste onderzoek in het ziekenhuis. "Er is niets gebroken. Nu moeten we kijken of alle bandjes nog goed zitten, dat gaan we komende week testen. Áls er iets is, dan moeten we dat de komende weken gaan fixen. Maar het lijkt redelijk oké."

Er is Kerstholt alles aan gelegen om Van 't Wout en Xandra Velzeboer fit in Milaan te krijgen. Zij zijn de belangrijkste troeven op de Spelen, degenen die het eremetaal uit het olympische vuur moeten halen. Dat bleek ook in Peking.

Maar Kerstholt vindt niet dat Nederland te afhankelijk is van twee wereldtoppers. "Ik zie juist in de breedte een vooruitgang in het niveau. Kijk naar Daan Kos. Die was er eigenlijk nooit, dit is zijn eerste WK. Maar hier rijdt hij in een halve finale dominant vooraan."