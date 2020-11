Oud-Almere-keeper Smits beleeft Noors voetbalsprookje boven de poolcirkel

Bodø/Glimt viert het kampioenschap van Noorwegen - EPA

Het is alsof FC Emmen kampioen van Nederland wordt. Ten noorden van de poolcirkel in het Noorse Bodø is zondagavond historie geschreven. Het bescheiden FK Bodø/Glimt mag zich voor het eerst landskampioen noemen. En aan dat voetbalsprookje zit ook nog eens een Nederlands tintje. Het succes van FK Bodø/Glimt mag gerust een mirakel worden genoemd. Drie jaar geleden speelde de club nog in de tweede divisie. Dit seizoen domineert de club de Noorse competitie zoals ploegen als Paris Saint-Germain en Juventus dat de laatste jaren deden in Frankrijk en Italië. Tegenstanders zijn kansloos en worden geregeld met vijf of zes doelpunten verschil naar huis gestuurd. Wie denkt dat het geld regeert in het noorden van Noorwegen heeft het mis. In de gehele geschiedenis van de club heeft FK Bodø/Glimt maar twee miljoen euro uitgegeven aan transfers. Net als bij veel andere clubs in Noorwegen zijn de spelers vooral afkomstig uit de eigen jeugdopleiding. 'Het is een gekkenhuis' Joshua Smits is een uitzondering op de regel. Hij maakt sinds deze zomer deel uit van de kampioensploeg en viel dus met zijn neus in de boter. "Het is een gekkenhuis", vertelde de 28-jarige doelman zondag vanuit de kleedkamer na de met 2-1 gewonnen kampioenswedstrijd tegen Strømsgodset IF bij Langs de Lijn op NPO Radio 1. Smits is reservedoelman en keepte dit seizoen tien wedstrijden voor de kersvers Noors kampioen. Tussen het feestgedruis door, spreekt hij met de NOS. "Alles gebeurt binnen de coronamaatregelen, maar we vieren het feestje en de hele kleedkamer stinkt al naar bier en champagne."

Smits, die de afgelopen twee seizoenen voor Almere City uitkwam in de eerste divisie, weet inmiddels dat het kampioenschap van FK Bodø/Glimt geen toevalstreffer is. "Vorig jaar werden ze al tweede. Dat was toen al heel bijzonder. Maar ze zijn met iets heel goeds bezig hier." "We hebben een heel goede trainer en een uitgebalanceerd elftal met veel individuele kwaliteiten. We spelen ontzettend aanvallend. Dat is het idee van de club. Je ziet ook dat tegenstanders met respect tegen ons spelen en echt gaan inzakken omdat ze weten dat ze anders weggespeeld worden. Mooi dat we dan ook kampioen worden."

Bodø/Glimt deed het vorig jaar ook al goed (tweede plaats) en dat resulteerde in deelname aan de voorronde van de Europa League. In de derde voorronde was AC Milan de tegenstander. De Italiaanse grootmacht won in Noorwegen met 2-3 en liet tevens het oog vallen op aanvaller Jens Petter Hauge, die na die wedstrijd de overstap maakte van Bodø/Glimt naar Milaan voor zo'n vijf miljoen euro.

De doelman, die ook bij NEC en TOP Oss speelde, kwam via via in Bodø terecht, waar hij een contract voor vier jaar heeft getekend. "Het voelt een beetje als de middle of nowhere met heel veel bergen. Het is een stadje van ongeveer vijftigduizend inwoners en alles draait om deze club. Iedereen is er heel erg mee begaan en het is mooi dat het kampioenschap eindelijk een keer aan hen toekomt. Dit was een kans die ik niet kon laten lopen."

Joshua Smits vorig jaar bij Almere City - Pro Shots

"Als beloning mogen we nu ook nog eens deelnemen aan de voorronde van de Champions League. En we hebben dit jaar in de Europa League tegen AC Milan (3-2 verlies, red.) laten zien dat we niet kansloos zijn. Het wordt een mooie uitdaging."