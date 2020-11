Mensen doodgestoken in kerk San Jose (VS)

In een kerk in de Californische stad San Jose zijn meerdere mensen neergestoken. Er zijn volgens de politie zeker twee doden. Ook is een aantal mensen zwaargewond geraakt. Onduidelijk is nog of er een verdachte is opgepakt.

De steekpartij was in een baptistenkerk in het centrum van de stad, die ongeveer een miljoen inwoners heeft. Er was op dat moment geen dienst aan de gang. Wel waren er daklozen binnen die vanwege de kou voor opvang naar de kerk waren gebracht.

Details over het incident ontbreken nog. De burgemeester van San Jose maakte op Twitter aanvankelijk melding van een arrestatie, maar trok die tweet later in. Van enkele gewonden is volgens de politie duidelijk dat ze in levensgevaar verkeren.