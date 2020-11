Bijzondere mantelspeld uit zevende eeuw krijgt plek in Fries Museum

Fibula - Collectie Fries Museum | Verworven met steun van de vrienden van het museum en de Hofsteestichting

Een bijzondere mantelspeld uit de zevende eeuw krijgt een permanente plek in de collectie van het Fries Museum in Leeuwarden. Het gaat om een Domburgfibula die veel groter is dan de meeste andere fibula's, meldt Omrop Fryslân. In mei dit jaar werd de speld gevonden door de Fries Robbert Velt. Hij vond het sieraad met zijn metaaldetector in de omgeving van het dorpje Swichum bij Leeuwarden. "Dit is natuurlijk de droom voor elke zoeker. Ik wist dus ook niet wat mij overkwam toen ik hem vond", zei hij in mei tegen de regionale omroep.

"Het is een sieraad dat de mantel bij elkaar moest houden. Het was het pronkstuk wat men in die tijd droeg." Verguld zilver Hoewel er meer Domburgfibula's zijn - ze komen vooral voor in het Nederlandse kustgebied - is deze vrij afwijkend. Hij is met zijn 11 centimeter niet alleen veel groter dan andere fibula's, de speld is ook gemaakt van verguld zilver, terwijl ze gewoonlijk van brons waren. Ook bijzonder aan de mantelspeld zijn de versieringen. Er staan twee beestenkoppen op. Mogelijk gaat het om de raven Huginn en Munnin; de hulpdieren van de Noordse god Odin. Daarnaast zijn vlechtbandmotieven te zien, die volgens het museum nog niet eerder op dit soort spelden zijn gevonden.

Quote Ze werden gebruikt door de 'koningen' en hun familie. Zij gebruikten de mooiste voorwerpen om zelf mee te pronken. Diana Spiekhout, conservator Fries Museum