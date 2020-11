Bondscoach De Wit acht kans klein dat Japanse schaatsers naar Europa komen - NOS

Aan nationale toernooien geen gebrek in de eerste maanden van het schaatsseizoen. Kampioenschappen om Nederlandse titels zijn er wel degelijk, ondanks corona, maar het is wachten op wedstrijden met buitenlandse concurrentie. De EK allround en sprint, half januari, zijn de eerste internationale wedstrijden, gevolgd door twee wereldbekers in Heerenveen waar de mondiale schaatstop aan de start zal staan. Al is het nog maar de vraag of alle toprijders er wel bij zullen zijn. 'Met pijn in het hart' Bijna alle landen zijn akkoord met bovenstaande wedstrijden, die door de internationale schaatsunie ISU op de kalender zijn gezet. Alleen China en Japan hebben hun komst nog niet toegezegd. Johan de Wit, de Nederlandse bondscoach van de Japanse ploeg, heeft er een hard hoofd in dat zijn rijders naar Europa komen. Sterker nog, hij vreest dat zijn pupillen, onder wie Miho Takagi en wereldkampioen sprint Tatsuya Shinhama, de hele winter geen internationale wedstrijd zullen rijden. "Met pijn in het hart acht ik de kans dat we gaan rijden niet heel groot", zegt De Wit in een skypegesprek vanuit Japan. "Ik vind het echt verschrikkelijk, ik vraag me af wat we de rest van het seizoen moeten gaan doen."

Miho Takagi en Johan de Wit - ANP

De Japanse schaatsbond vergadert begin deze week over eventuele deelname aan de wereldbekers in Heerenveen. Tot afgelopen weekeinde had de bond nog geen concrete plannen ontvangen van de ISU, wat de besluitvorming vertraagt en de hoop op een goede afloop bij De Wit aanzienlijk heeft doen afnemen. En dat terwijl in Thialf de NK afstanden en de NK allround, mede door de inspanningen van marketingbureau House of Sports, coronaproof gehouden konden worden. "Je kunt geen beslissingen nemen op basis van de informatie die er nu ligt. Als het geen officiële informatie is, houdt het gewoon op", zegt De Wit. "Ik heb wel begrepen dat er vanuit House of Sports protocollen zijn, maar we kunnen hier niet afgaan op wat er gezegd wordt door House of Sports, hoe goed zij dat ook hebben geregeld."

Quote Daar wil ik even over nadenken, we praten er binnenkort nog wel over. Miho Takagi weet niet of ze naar Europa wil komen.

Hoezeer het hem ook spijt, toch kan De Wit zich wel vinden in de afwachtende houding van de Japanse bond. "Als je dingen niet 100 procent kunt uitsluiten of je niet precies weet hoe protocollen in elkaar steken, zou ik die verantwoordelijkheid ook niet willen nemen." Wat niet meehelpt, zijn beelden van de NK waarop coaches te zien zijn die hun mondmasker niet op de correcte manier dragen. Bij sommigen bungelt het mondkapje voor de kin, anderen laten hun neus vrij. Daardoor zullen de Japanners volgens De Wit alleen maar meer aarzeling gaan voelen om naar Europa af te reizen. "Dat is wat we zien. We zien niet dat het in het hotel goed georganiseerd is, dat het ontbijt en de warming-up in verschillende zalen zijn. Dat wordt verteld, maar we zien het niet op tv." "Hier denken we: hoe kunnen ze dat nou doen? De perceptie bij ons is zo anders, ik kan dat niet uitleggen."

Noren positief over 'schaatsbubbel' Bjarne Rykkje, bondscoach van de Noorse schaatsers, is wel enthousiast over de plannen voor internationale wedstrijden. "Wij zijn daar positief over, als we aan de regels van de overheid kunnen blijven voldoen. Zoals het er nu naar uitziet, zou dat prima gaan. Over de bubbel in Heerenveen zijn wij altijd positief geweest."