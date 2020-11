Massagraf met resten van zeker 113 mensen ontdekt in Mexico

In het westen van Mexico hebben onderzoekers in een massagraf de overblijfselen gevonden van zeker 113 mensen. Tot nu toe zijn 30 slachtoffers geïdentificeerd, 28 mannen en twee vrouwen.

Het massagraf werd begin oktober ontdekt in de stad El Salto, niet ver van Guadalajara in de westelijke deelstaat Jalisco. Die regio geldt als de thuisbasis van het zeer gewelddadige drugskartel Cártel de Jalisco Nueva Generación. Afgelopen jaren werden in Jalisco al meer massagraven gevonden.

In Mexico worden zo'n 60.000 mensen vermist. Veel van hen zijn vermoedelijk ontvoerd en omgebracht door leden van drugskartels, die veel macht hebben in het Latijns-Amerikaanse land. Vorig jaar werden in Mexico meer dan 35.000 mensen vermoord.