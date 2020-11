'Oxford-vaccin zeer effectief' • GGD's namen vorige week meer tests af

Vanavond vergadert het Veiligheidsberaad, met de 25 voorzitters van de veiligheidsregio's, weer met minister Grapperhaus over de corona-aanpak. Ze gaan het onder meer hebben over carbidschieten, de oudjaarstraditie die aan populariteit wint nu het afsteken van vuurwerk dit jaar verboden is. Sommige gemeenten willen carbidschieten ook verbieden, zoals Den Haag. Vanavond kijken de veiligheidsregio's naar een gezamenlijke aanpak.

Ook gaan de burgemeesters het met minister Grapperhaus hebben over spuugkappen voor boa's, meldt RTL Nieuws. Boa's willen zo'n spuugmasker gebruiken om beter beschermd te zijn tegen het coronavirus. Tijdens het handhaven worden ze regelmatig bedreigd of bespuugd, zeggen ze. De politie maakt al langer gebruik van spuugkappen, omdat Grapperhaus het onacceptabel vindt dat agenten tijdens hun werk worden bespuugd. Volgens RTL hebben de burgemeesters van het Veiligheidsberaad een brief gestuurd naar de minister waarin ze schrijven dat ze dat voor boa's "net zo onacceptabel" vinden.