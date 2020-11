'Oxford-vaccin zeer effectief' • Duitsland verwacht dit jaar eerste vaccinaties

In Duitsland zijn de afgelopen 24 uur 10.864 positieve coronatests geregistreerd, bijna evenveel als vorige week maandag. Dat meldt het Robert Koch Instituut (RKI), het Duitse RIVM. Gisteren kwamen er 15.741 bevestigde coronagevallen bij en zaterdag 22.964. Op zondag en maandag zijn de cijfers in Duitsland altijd iets lager, omdat er in het weekend minder wordt getest.

Ook het aantal gemelde sterfgevallen door het coronavirus is gedaald, van 138 gisteren naar 90 vandaag.

In Duitsland geldt sinds begin deze maand een gedeeltelijke lockdown, omdat het aantal besmettingen snel toenam. De horeca is dicht en Duitsers mogen met maximaal tien mensen bij elkaar komen, uit niet meer dan twee huishoudens. Ook zijn toeristische tripjes in eigen land verboden, Duitsers mogen alleen reizen voor hun werk of in noodgevallen.