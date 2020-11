Minder coronaboetes • Koning op bezoek in Blijdorp

Dat er vanwege corona geen publiek welkom is in voetbalstadions wordt door clubs wereldwijd gevoeld in de portemonnee. De huidige koploper in de Engelse Premier League, Tottenham Hotspur, kwam vandaag met financiële cijfers over het fiscale jaar dat op 30 juni eindigde: de Spurs schreven een verlies van 85,5 miljoen euro in de boeken.

Voorzitter Daniel Levy spreekt van een lastige tijd voor zijn club, vooral omdat Tottenham sinds april vorig jaar in een gloednieuw maar peperduur stadion speelt. Daar zouden bij thuiswedstrijden van Tottenham ruim 62.000 betalende fans in hebben gezeten. Ook ging vanwege de coronabeperkingen een lucratieve deal met de Amerikaanse NFL niet door.

In het stadion is plek gemaakt voor een coronatestcentrum. Ook houden verloskundigen uit de omgeving er hun gesprekken met zwangere vrouwen om ziekenhuizen in Noord-Londen te ontlasten, meldt de club.