Duitsland verwacht dit jaar eerste vaccinaties • 'Britten niet meer in quarantaine'

Britten die in contact zijn geweest met een besmet persoon, hoeven volgens de krant The Telegraph mogelijk niet meer standaard twee weken in quarantaine. In plaats daarvan zouden contacten zich een week lang iedere dag moeten laten testen. In de tussentijd gelden geen beperkingen. De regering-Johnson zou het plan vandaag officieel bekendmaken.

The Telegraph schrijft dat de huidige, ingrijpende quarantaineregels slecht worden nageleefd. Dat zou leiden tot veel nieuwe besmettingen. De Britse autoriteiten denken dat de bevolking zich beter aan de nieuwe regels wil houden. Als een proef succesvol verloopt, worden de quarantaineregels in januari afgeschaft, aldus de krant.