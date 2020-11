'Eredivisie en eerste divisie moeten terug naar zestien clubs'

De tafel van Studio Voetbal op zondag 22 november 2020 - NOS

Het was niet het weekend van de emotionele spitsen. Feyenoorder Nicolai Jørgensen kreeg een serenade onder zijn raam van gepassioneerde fans en kon zijn tranen niet bedwingen. Hij scoorde niet. Zaterdag was Armando Broja op weg naar een leeg doel in Groningen. Hij scoorde niet. Wel bleef hij na afloop minutenlang voor zich uit staren op de bank van Vitesse. Of Eran Zahavi een emotionele man is, weten we niet. Maar feit is dat de Israëlische goalgetter van PSV in vijf duels pas een keer het net heeft weten te vinden. Tegen FC Twente miste hij vanaf de stip. Het kostte PSV twee punten.

'Vanuit onmogelijke hoeken schieten' Oud-spits Pierre van Hooijdonk neemt de Eindhovense aanvalsleider onder de loep en concludeert: "Ik ben niet bang voor de lange termijn. Vandaag zie je een spits die aanhikt tegen goals. Maar ik maak me geen zorgen voor de lange termijn, want hij staat altijd op de goede plek. Waar ik me wel zorgen over maak, is dat hij nu vanuit onmogelijke hoeken op het doel wil schieten." Dat heeft Theo Janssen ook gezien. "Hij is echt op zoek naar een goal. Dat zie je."

Danilo, de spits van FC Twente die met negen goals topscorer is van de eredivisie, scoorde wél van elf meter en bezorgde de ploeg van Ron Jans zo een punt in Eindhoven.

'Twente kan het elke tegenstander enorm lastig maken' - NOS

Aan tafel is er veel lof voor FC Twente, dat verrassend vijfde staat. "Er staat gewoon een heel goede ploeg. Ze hebben best veel huurlingen en ook best veel eigen jeugd", weet Van Hooijdonk. "En een heel goede keeper, Joël Drommel." "En vergeet ook Wout Brama niet", vult Ibrahim Afellay aan. "Na zo'n moeilijk, turbulent jaar heeft hij zich helemaal gerevancheerd. En gewoon negentig minuten volle bak, hè. Daar heb ik bewondering voor." Theo Janssen speelde nog samen met Brama in Enschede: "Wout heeft een goed elftal om zich heen nodig. Als het goed staat, dan speelt Wout ook heel goed." Van Hooijdonk: "De prestaties van Twente zijn op basis van voetbal. Niet op basis van power, maar voetbal." Niveauverschil te groot? Is het puntenverlies van PSV een uitzondering op de regel? Ajax won op halve kracht met 5-0 van Heracles Almelo, zoals het eerder al VVV-Venlo oprolde met 13-0. Is het niveauverschil in de eredivisie niet te groot? "Ik was heel blij met PSV-Twente", vertelt Kees Jansma. "Want Ajax-Heracles was een parodie op een voetbalwedstrijd. Daar moeten we vanaf."

Jansma: 'Niveauverschil is veel te groot, competitie moet kleiner' - NOS

"Het had ook 9-0 kunnen worden", beaamt Janssen. "Het was a walk in the park voor Ajax. Ajax kon het op 50 procent heel rustig uitspelen en dat hebben ze denk ik ook bewust gedaan met het oog op dinsdag." Dinsdag staat voor Ajax de belangrijke Champions League-wedstrijd tegen FC Midtjylland voor de deur. "De belangen van de topclubs komen steeds meer bij Europees voetbal te liggen", aldus Jansma. "Ze spelen met sterren in duur betaalde competities. En in de eigen competitie kunnen ze het met de tweede garnituur ook wel af."

'We moeten terug naar zestien clubs' "Ik ben er voorstander van om de competitie kleiner te maken", vervolgt Jansma. "Zestien clubs, zowel in de eredivisie als in de eerste divisie." Om zo'n ingrijpend besluit te nemen moeten vijftien van de achttien clubs op beide niveaus het eens zijn met de inkrimping. Dat lijkt een brug te ver. Daar denkt Jansma anders over. "Maandag is er weer een vergadering om te trachten om tot een 'Voetbal League' te komen, waarin de Eredivisie CV en de Eerste Divisie CV samenkomen. Die moet dit soort beslissingen doordrukken. En er zijn geluiden dat Ajax en PSV bereid zouden zijn om behoorlijk af te tikken en degradanten te compenseren." Van Hooijdonk is het daarmee eens. "Zestien clubs. En alle Jong-elftallen naar de tweede divisie. Want dat is nu natuurlijk je reinste competitievervalsing. Zonder die Jong-elftallen waardeer je de eigen competitie op."

Zwijmelen bij Senesi Feyenoord had het dan weer heel moeilijk bij hekkensluiter Fortuna Sittard. Het stond binnen een minuut met 1-0 achter en raakte even later Orkun Kökçu kwijt met een rode kaart. Toch kwam de ploeg van Dick Advocaat weer als winnaar uit de strijd: 1-3. Er is veel te zeggen over die wedstrijd, maar aan tafel praten ze het liefst over één moment: de goal van Marcos Senesi.

Genieten van Senesi: 'In de kleedkamer kun je alleen maar applaudisseren' - NOS